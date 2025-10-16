Lastiği patlayan araç midibüse çarptı: 13’ü öğrenci 14 yaralı
Malatya-Adıyaman karayolunda lastiği patlayan hafif ticari aracın tur midibüsüne çarpması sonucu 13’ü öğrenci olmak üzere 14 kişi yaralandı.
Malatya-Adıyaman karayolu Karapınar mevkiinde meydana gelen kazada, lastiği patlayan 28 AZ 683 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen 02 AFS 117 plakalı tur midibüsüne çarptı.
Adıyaman Turan Turizm firmasına ait midibüs, çarpışmanın etkisiyle devrilerek yan yattı.
Kazada 13’ü öğrenci olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Malatya’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
