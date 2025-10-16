İsrail askerleri futbol oynayan çocuklara ateş açtı: 11 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinin güneyindeki Er-Rihiyye kasabasında okul bahçesinde futbol oynayan Filistinli çocuklara ateş açtı.

Saldırıda 11 yaşındaki Muhammed Behçet el-Hallak, leğen kemiğinden ağır şekilde yaralandı.

Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Muhammed’in ölümünü doğruladı.

Olay, İsrail ordusunun Batı Şeria’da sivillere yönelik saldırılarının bir yenisi olarak kayıtlara geçti.