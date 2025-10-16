Dünyanın en saygın ceza ve infaz platformu İstanbul’da buluşuyor: 70 ülkeden 700 temsilci katılacak

Uluslararası Ceza ve İnfaz Kurumları Birliği’nin (ICPA) 27’nci Yıllık Konferansı, bu yıl Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde 26–31 Ekim 2025 tarihleri arasında Conrad İstanbul Bosphorus Hotel’de gerçekleştirilecek.

Ceza infaz sistemi alanında dünyanın en itibarlı platformlarından biri olarak kabul edilen konferans, 70’ten fazla ülkeden üst düzey bürokrat, akademisyen, hukukçu ve uzmanı buluşturacak. Toplamda yaklaşık 700 temsilcinin katılım göstermesi bekleniyor.

BU YILIN TEMASI: PERSONEL VE TOPLUM ODAKLI REFAH

Konferansın bu yılki teması, “Ceza İnfaz Sistemlerinde Refah: Personel, Sistemler ve Toplum Odaklı Yaklaşımlar” olarak belirlendi.

Beş gün sürecek program boyunca; genel oturumlar, tematik çalıştaylar, uluslararası sergiler ve ceza infaz kurumu ziyaretleriyle zengin bir içerik katılımcıları bekliyor.

TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Türkiye’nin bu önemli organizasyona ev sahipliği yapması, infaz sistemlerindeki reform sürecinin ve yenilikçi uygulamaların dünyaya tanıtılması açısından büyük önem taşıyor.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, insan onuruna saygılı ve rehabilitasyon odaklı bir yaklaşımın uluslararası düzeyde paylaşılmasını hedefliyor.

KÜLTÜREL VE MESLEKİ PROGRAMLAR

Etkinlik boyunca “Hükümlü rehabilitasyonu”, “Ceza infaz sistemlerinde teknolojik yenilikler”, “Personel refahı ve mesleki gelişim”, “Toplum temelli infaz sistemleri” ve “Kadın, genç ve yaşlılara yönelik yaklaşımlar” başlıklarında oturumlar yapılacak.

Ayrıca Sait Halim Paşa Yalısı’nda resepsiyon, “Türk Kültürü Günü”, gala ve ödül töreni gibi sosyal etkinliklerle Türkiye’nin kültürel mirası da katılımcılara tanıtılacak.

ICPA Konferansı, ceza infaz kurumlarında insan hakları, topluma kazandırma, güvenlik, dijitalleşme ve yenilikçi altyapı gibi konularda küresel bilgi paylaşımını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu yıl İstanbul’da yapılacak organizasyon, Türkiye’nin ceza infaz alanındaki vizyonunu dünya kamuoyuna sunacak önemli bir buluşma olacak.