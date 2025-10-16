Sosyal medyada bungalov ev ilanı tuzağı: 6 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden “bungalov ev” ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Farklı illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin “satılık”, “kiralık” ve “gecelik kalmalık” bungalov ev ilanları paylaştıkları, bu yolla çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 14 Ekim günü düzenlenen operasyonda, toplam 55 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, gözaltına alınan ya da başka suçlardan cezaevinde bulunan diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğünü bildirdi.