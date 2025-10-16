Mango'ya siber saldırı! Müşterilerinin kişisel verilerinin çalındığını açıkladı

Dünyaca ünlü giyim markası Mango, siber saldırıya uğradığını duyurdu. Şirket, bazı müşteri bilgilerinin ele geçirildiğini ancak finansal verilerin güvende olduğunu bildirdi.

Dünyaca ünlü İspanyol moda markası Mango, siber saldırıya uğradığını açıkladı. Şirket, bazı müşteri bilgilerinin ele geçirildiğini doğrularken, kredi kartı ve banka bilgileri gibi finansal verilerin saldırıdan etkilenmediğini duyurdu.

Mango’nun yaptığı resmi açıklamada, belirli müşteri bilgilerinin yetkisiz kişiler tarafından erişildiği belirtildi. Ele geçirilen veriler arasında isim, ülke, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numaraları bulunuyor. Ancak şirket, kredi kartı, kimlik veya şifre bilgilerine herhangi bir müdahale olmadığını vurguladı.

Saldırının geçtiğimiz hafta sonunda tespit edildiği, ardından güvenlik protokollerinin devreye sokulduğu bildirildi. Mango, çevrim içi hizmetlerinde herhangi bir kesinti yaşanmadığını ve sistemlerin güvenliğinin artırıldığını ifade etti.

Olayın ardından şirket, İspanya Veri Koruma Ajansı (AEPD) başta olmak üzere ilgili kurumları bilgilendirdi. Mango, “Müşteri güvenliği en büyük önceliğimizdir” açıklamasında bulunarak, müşterilerden gelen sorular için özel bir iletişim hattı oluşturduğunu açıkladı.

Şirket ayrıca, olası mağduriyetlerin önüne geçmek için müşterilerine dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu:

Şüpheli e-postalara veya telefon çağrılarına yanıt vermeyin.
Bilinmeyen bağlantılara tıklamayın.
Şifrelerinizi düzenli olarak güncelleyin.
Şüpheli durumlarda doğrudan Mango müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Mango, soruşturmanın sürdüğünü ve güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde uygulanmaya devam ettiğini bildirdi.

