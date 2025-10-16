Belediye başkan yardımcısı gibi davrandılar: Lösemi hastası çocuklara bağış bahanesiyle para topladılar

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında büyük bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı.

Soruşturma kapsamında, farklı illerdeki belediyelerin başkan yardımcıları gibi davranarak vatandaşları arayan kişilerin, “lösemi hastası bir çocuk için belediye tarafından yardım kampanyası başlatıldı” yalanıyla para topladıkları tespit edildi.

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda kimlikleri belirlenen 17 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 700 lira nakit para ve 488 bin lira değerinde 86 gram altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 11’i “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek” ile “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, soruşturmayı derinleştirirken, vatandaşları benzer yardım çağrılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.