Belediye başkan yardımcısı gibi davrandılar: Lösemi hastası çocuklara bağış bahanesiyle para topladılar

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, lösemi hastası bir çocuk için belediye adına yardım topladıklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan 17 kişiden 11’i tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Belediye başkan yardımcısı gibi davrandılar: Lösemi hastası çocuklara bağış bahanesiyle para topladılar
Yayınlanma:

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında büyük bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı.

Soruşturma kapsamında, farklı illerdeki belediyelerin başkan yardımcıları gibi davranarak vatandaşları arayan kişilerin, “lösemi hastası bir çocuk için belediye tarafından yardım kampanyası başlatıldı” yalanıyla para topladıkları tespit edildi.

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda kimlikleri belirlenen 17 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 700 lira nakit para ve 488 bin lira değerinde 86 gram altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 11’i “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek” ile “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, soruşturmayı derinleştirirken, vatandaşları benzer yardım çağrılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Samsun’da kan donduran cinayet: Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısındaSamsun’da kan donduran cinayet: Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısındaYurt
Nestle’de kriz büyüyor: Binlerce kişi işten çıkarılacak!Nestle’de kriz büyüyor: Binlerce kişi işten çıkarılacak!Dünya
Eczacı kalfasına kan donduran saldırı: “İlacı yanlış verdin” dedi, sopa ve bıçakla saldırdıEczacı kalfasına kan donduran saldırı: “İlacı yanlış verdin” dedi, sopa ve bıçakla saldırdıYurt
Lösemi dolandırıcılık
Günün Manşetleri
Bakan Uraloğlu: “Türkiye’yi iletişimde ileriye taşıyacak 5G ihalesini gerçekleştirdik”
Devlet Denetleme Kurulu sahte e-imza olayını incelemeye aldı
‘Kendi ilacını, aşısını üreten bir Türkiye var artık’
“Türkiye-Afrika ticaret hacmi 40 milyar dolara ulaşacak”
10 ilde 95 zanlı adliyeye sevk edildi
Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’na “Tefecilik ve Kara Para” operasyonu
Bakan Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda konuştu
Change araç çetelerine büyük darbe!
Eski rektör Ünsal Ban hakkında yakalama kararı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar
Çok Okunanlar
Ekonomide gözler altında: Rekor üstüne rekor kırılıyor Ekonomide gözler altında: Rekor üstüne rekor kırılıyor
750 bin TL'si olanlar dikkat! İşte 32 günde en yüksek faiz veren bankalar 750 bin TL'si olanlar dikkat! İşte 32 günde en yüksek faiz veren bankalar
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
Yağmur geliyor, hazırlıklı olun! Yağmur geliyor, hazırlıklı olun!
Ev hayali artık daha pahalı! Ev hayali artık daha pahalı!