MEB müfettişleri raporu hazırladı: 4 yaşındaki Berra’nın boğulduğu kreşle ilgili karar çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 4 yaşındaki Berra Dizi’nin boğularak hayatını kaybettiği özel kreş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, okulun faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 4 yaşındaki Berra Dizi’nin kreş havuzunda boğularak hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen idari soruşturma sonuçlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan raporda, okulda ciddi ihmal ve usulsüzlüklere yer verildi.

Raporda, kreşte kaçak öğretmen çalıştırıldığı, izin dışı öğrenci kaydı yapıldığı ve okul kurucusunun sorumluluklarını yerine getirmediği gibi ağır tespitlerin bulunduğu öğrenildi.

Bakanlık müfettişlerinin raporunun ardından, Milli Eğitim Bakanlığı okulun faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.
Karara gerekçe olarak, mevzuata aykırı uygulamalar ve yönetim ihmalleri gösterildi.

Kapatma kararının ardından öğrencilerin ve velilerin durumuna ilişkin sürecin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütüleceği bildirildi.

