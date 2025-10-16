Şırnak'ta vahşet: Hamile kadın eşi tarafından bıçaklandı, bebek kurtarılamadı

Şırnak’ın Silopi ilçesi Dicle Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki yabancı uyruklu hamile J.M.B.B., eşi tarafından bıçaklandı.

İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada eşi tarafından 6 yerinden bıçaklanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde, kadının hamile olduğu ve anne karnındaki bebeğini kaybettiği belirlendi.

Durumu ağır olan J.M.B.B., yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı