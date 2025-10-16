Fenerbahçe Beko – Bayern Münih maçı canlı izle! EuroLeague heyecanı başlıyor

Turkish Airlines EuroLeague’in 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Alman ekibi Bayern Münih’i ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde moral galibiyeti peşinde

Turkish Airlines EuroLeague’de heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İstanbul’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor.

Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertliler, geride kalan dört maçta yalnızca bir galibiyet alabildi ve puan tablosunda 17. sırada yer alıyor. Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde bu maçla birlikte yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Rakip Bayern Münih ise dört maçta iki galibiyet elde ederek 15. sırada bulunuyor. İki ekip Avrupa Ligi tarihinde bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 14’ünü Fenerbahçe Beko, 3’ünü ise Bayern Münih kazandı.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EuroLeague’de haftanın öne çıkan mücadelesi, 16 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak.
Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi Slovenya’dan Milan Nedovic, İspanya’dan Carlos Cortes ve Sergio Manuel hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE’DE SAKATLIK

Sarı-lacivertlilerde önemli isimler Armando Bacot, Brandon Boston Jr ve Talen Horton-Tucker, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.
Bu eksiklere rağmen Fenerbahçe Beko, taraftar desteğiyle moral bulmak ve sezonun ikinci galibiyetini almak istiyor.

