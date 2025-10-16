Eskişehir’de çocuğunu markette defalarca tekmelemişti! O baba gözaltına alındı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bir markette 5 yaşındaki oğlunu darbeden baba, polis ekiplerince gözaltına alındı. Küçük çocuk koruma altına alındı.

Eskişehir'de çocuğunu markette defalarca tekmelemişti! O baba gözaltına alındı
Yayınlanma:

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’ndeki bir markette yaşanan olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. Bir kişinin yanında bulunan küçük çocuğu darbettiği anların görüntülenmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemelerde, çocuğu darbeden kişinin C.E. olduğu ve 5 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı tespit edildi. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.

Darbedilen küçük çocuğun koruma altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir
