Gaziantep merkezli ‘joker’ operasyonunda 40 şüpheli tutuklandı: Silah ve sahte evraklar ele geçirildi

Gaziantep merkezli 6 ilde düzenlenen ‘joker’ operasyonunda 48 kişi gözaltına alındı, 40 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah, kopya düzeneği ve sahte evrak ele geçirildi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Gaziantep merkezli ‘joker’ operasyonunda 40 şüpheli tutuklandı: Silah ve sahte evraklar ele geçirildi
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Gaziantep’in de aralarında bulunduğu 6 ilde sürücü belgesi sınavlarında usulsüzlük yapıldığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon yapıldı. Polis ekipleri, 2019-2025 yılları arasında düzenlenen sınavlarda kursiyerlerin yerine sınava giren “joker” kişilerle bağlantılı 48 zanlıyı gözaltına aldı.

Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 40’ı tutuklanırken, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, kopya çekmek için kullanılan düzenekler, sahte sınav belgeleri ve dijital deliller ele geçirildi. Soruşturma, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor.

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