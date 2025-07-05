Gaziantep merkezli ‘joker’ operasyonunda 40 şüpheli tutuklandı: Silah ve sahte evraklar ele geçirildi

Gaziantep’in de aralarında bulunduğu 6 ilde sürücü belgesi sınavlarında usulsüzlük yapıldığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon yapıldı. Polis ekipleri, 2019-2025 yılları arasında düzenlenen sınavlarda kursiyerlerin yerine sınava giren “joker” kişilerle bağlantılı 48 zanlıyı gözaltına aldı.



Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 40’ı tutuklanırken, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, kopya çekmek için kullanılan düzenekler, sahte sınav belgeleri ve dijital deliller ele geçirildi. Soruşturma, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor.