Gaziantep’te kaçakçılara darbe! 107 cep telefonu ele geçirildi
Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı telefon ve elektronik cihazlar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerini engellemek amacıyla geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde belirlenen iş yerlerine yönelik yapılan baskınlarda, gümrük kaçağı 107 akıllı telefon, 16 akıllı kol saati ve 14 elektronik materyal ele geçirildi.
İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında, kaçakçılık olayına karıştığı tespit edilen B.Y. ve N.T. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ederken, ele geçirilen kaçak ürünlere ise el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı