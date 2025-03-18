Gaziantep’te kaçakçılara darbe! 107 cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerini engellemek amacıyla geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde belirlenen iş yerlerine yönelik yapılan baskınlarda, gümrük kaçağı 107 akıllı telefon, 16 akıllı kol saati ve 14 elektronik materyal ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında, kaçakçılık olayına karıştığı tespit edilen B.Y. ve N.T. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ederken, ele geçirilen kaçak ürünlere ise el konuldu.