Gazze Mahkemesi’nden BM’ye acil çağrı: "Sessizlik, suç ortaklığıdır"

İsrail hükümetinin 7 Ağustos’ta Gazze’nin bir bölümünü işgal etme planını onaylamasının ardından yapılan toplantıda Falk, 22 aydır belgelenen soykırıma karşı uluslararası toplumun sessiz kaldığını vurguladı. Falk, BM Genel Kurulu yetkisiyle silahlı bir uluslararası koruma gücü oluşturulması gerektiğini, insani yardımların engelsiz ulaştırılmasının da acil bir öncelik olduğunu ifade etti.

Gazze Mahkemesi’nin yayımladığı bildiride ise yaklaşık 1 milyon Filistinlinin açlık ve korku içinde yaşam mücadelesi verdiği, durumun soykırımın en kritik aşamasına geldiği kaydedildi. Açıklamada, “Bu belki de Gazze soykırımının felaketle sonuçlanmasını engellemek için son fırsattır” denildi.

Toplantıda Richard Falk’a, İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan da eşlik etti.

"SESSİZLİK, SUÇ ORTAKLIĞIDIR"

Falk, İsrail’in aldığı yeni kararların Gazze’deki tırmanışı artıracağını belirterek, “Yaklaşan bu saldırılar, BM üyesi hükümetleri ve uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye zorlamaktadır. Filistinlileri kesin ölümden kurtarmak için uluslararası koruma gücü gönderilmeli” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin hedef alınmasına da dikkat çeken Falk, son saldırılarda El Cezire ekibinden 5 gazetecinin öldürüldüğünü ve Gazze’de hayatını kaybeden gazeteci sayısının 238’e ulaştığını açıkladı.

"ÇOK GEÇ OLACAK"

Falk, Gazze’de açlık ve hastalığın kritik seviyelere ulaştığını belirterek, “Dünya soykırımı sona erdirmek için çok uzun süre bekledi. Eğer şimdi de hareketsiz kalınırsa çok geç kalınmış olacaktır” dedi.

Gazze Mahkemesi’nin yayımladığı bildiride, BM’nin geçmişte aldığı kararların uygulanması, İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi ve yardım koridorlarının güvence altına alınması gerektiği vurgulandı. Falk ayrıca, İsrail’e silah ve diplomatik desteğin kesilmesi, uluslararası toplumun Filistin halkıyla dayanışma göstermesi gerektiğini belirtti.