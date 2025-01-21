Gazze’de ateşkes: Enkaz altında umut arayışı

Hamas ve İsrail arasında sağlanan ateşkeste ilk esir takası gerçekleşirken, ikinci grubun değişimi için tarih belirlendi. Hamas, 25 Ocak’ta İsrailli rehinelerle Filistinli esirlerin takasının yapılacağını duyurdu.

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Gazze’de ateşkes: Enkaz altında umut arayışı
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Ateşkes sonrası Gazze'nin Refah kentine dönen Filistinliler, yıkılmış evlerinin enkazıyla karşılaştı. Refah’taki Tel el-Sultan mahallesinde, İsrail ordusuna ait askeri araç kalıntılarının bulunduğu bir okul bahçesi görüntülendi. Bu sessiz yıkımın ortasında Filistinlilerin sitemleri gözyaşlarına karıştı.

Türk Kızılayı Gazze'de sıcak yemek dağıtımı yaparken, Mısır'dan 11’i akaryakıt yüklü toplam 281 yardım tırı Gazze Şeridi'ne giriş yaptı. İtalya da Gazze’ye yardım ulaştırmak için harekete geçti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, “Eğer yardım gemilerimiz hedef alınırsa İsrail’den biliriz,” diyerek net bir uyarıda bulundu. Meloni, yardımların süreceğini vurguladı.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda Gazze’deki ateşkes tartışıldı. Polonyalı parlamenter Grzegorz Braun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yargılanması gerektiğini belirterek, “Netanyahu ve kasapları mahkemede yargılanmalı, hatta darağacını görmeli,” ifadelerini kullandı. Avrupa’daki birçok üye, Netanyahu’nun savaş suçları nedeniyle yargılanması çağrısında bulundu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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