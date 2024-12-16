Gazze'de can kaybı ne kadar oldu? Son durumla ilgili açıklama geldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız bir şekilde sürüyor. İsrail ordusu bölgede büyük bir insanlık suçu işlerken acı bilanço da her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye 437 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "7 katliamda" 52 kişinin hayatını kaybettiği, 203 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 28'e, yaralı sayısının da 106 bin 962'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.