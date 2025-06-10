Gazze’de sivillerin can kaybı 55 bine yaklaştı: Yaralı sayısı 127 bini geçti

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’de son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 54 kişinin yaşamını yitirdiğini, 305 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, İsrail’in 18 Mart 2025 tarihinde tek taraflı olarak ateşkes anlaşmasını feshetmesinin ardından ise 4 bin 701 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 14 bin 879 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan toplam can kaybı 54 bin 981’e, yaralı sayısı ise 126 bin 920’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı ayrıca, İsrail’in yardım noktalarına yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtti. Bu sabah itibarıyla 36 cansız bedenin hastanelere ulaştığı, 208’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Yardım dağıtım bölgelerinde ise ekmek için mücadele ederken hayatını kaybedenlerin sayısı 163’e, yaralı sayısı ise 1.495’e yükseldi.