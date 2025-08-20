Gazze’de yardım dağıtımına saldırı: 22 ölü, 49 yaralı

Bakanlık, İsrail’in 18 Mart 2025’te ateşkesi tek taraflı feshetmesinden bu yana 10 bin 576 kişinin öldüğünü, 44 bin 717 kişinin yaralandığını bildirdi.

Gazze’deki insani yardım dağıtımları da hedef olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yardım sırasında açılan ateş sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 kişinin yaralandığını duyurdu. Son verilerle birlikte, yardım dağıtımları sırasında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 18’e, yaralananların sayısı ise 14 bin 947’ye ulaştı.

AÇLIKTAN ÖLÜMLER ARTIYOR

Abluka altındaki Gazze’de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle can kayıpları da giderek artıyor. Bakanlık, son 24 saatte 3 kişinin açlıktan öldüğünü, toplam açlık kaynaklı ölüm sayısının ise 269’a çıktığını açıkladı. Bu ölümlerin 112’sinin çocuk olduğu belirtildi.