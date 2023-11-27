Gazze'deki İnsani Ara 2 Gün Uzatıldı!

Hamas ile İsrail arasında daha önce uzlaşılan ve bugün sona eren Gazze'deki insani ara, 2 daha uzatıldı. Konuyla ilgili Katar Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi.

Gazze'deki İnsani Ara 2 Gün Uzatıldı!

İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim'den bu yana süren savaşta 4 günlüğüne verilen insani ara bu akşam sona erdi. İki ülke arasında arabuluculuk rolünü yürüten Katar'dan insani ara ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

İnsani Aranın 2 Gün Daha Uzatıldığı Duyuruldu

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını belirtti.

Hamas da Telegram hesabından yaptığı açıklamada Katar ve Mısır'la, "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını doğruladı.

Hamas ile İsrail arasındaki 4 günlük "insani ara" 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girmişti. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# gazze # israil # filistin # insani ara
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