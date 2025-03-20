Gazze'deki saldırılar devam ediyor: Can kaybı 710’a yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 18 Mart Salı gününden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 240 artarak en az 710'a yükseldiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gazze'deki saldırılar devam ediyor: Can kaybı 710’a yükseldi
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halil Dakran, yaptığı açıklamada, saldırılarda şu ana kadar hastanelere 710 ölü ve 900'den fazla yaralı getirildiğini belirtti. Dakran, ayrıca İsrail'in saldırılarında yaralanan birçok kişinin, abluka nedeniyle yaşanan ekipman ve ilaç eksikliği nedeniyle yeterli tıbbi yardım almadığından hayatını kaybettiğini vurguladı.

Filistinli yetkili, yaralıların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu ve çoğunun durumunun ağır olduğunu ifade etti.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye yeniden şiddetli bir saldırı başlatmıştı. Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, 18 Mart sabahından itibaren İsrail ordusunun saldırılarında çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 470'ten fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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