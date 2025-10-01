Gazze’ye yardım filosunda gergin saatler: Riskli bölgeye girildi

Açıklamada, “Kimliği belirsiz” gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı, hatta bazılarının ışıklarını kapattığı belirtildi. Katılımcıların, muhtemel bir müdahaleye karşı güvenlik protokollerini devreye soktuğu, ardından söz konusu gemilerin filodan ayrıldığı ifade edildi.

YÜKSEK ALARM: DRONE VE İHA HAREKETLİLİĞİ

Filo daha önce yaptığı açıklamada, “Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Önümüzdeki saatlerde farklı senaryolar ortaya çıkabilir” uyarısında bulunmuştu. Son paylaşımda ise “Artık yüksek riskli bölgeye girdik. Daha önceki filoların saldırıya uğradığı bölgedeyiz. Tetikte olun” ifadeleri yer aldı.

İNTERNET VE YAYIN ENGELLEMELERİ ARTIYOR

Filo sözcülerinden Wael Naouar, yüksek riskli bölgeye 6 mil önce girdiklerini kaydetti. Gazze’ye 144 deniz mili kaldığını belirten Naouar, “Gemilerimizin üzerindeki drone sayısı iki katına çıktı. İnternet ve radyo yayınları normalden daha fazla engelleniyor. İster bu gece ister yarın olsun, hepimiz müdahale anına hazırız” dedi.

TÜRK AKTİVİST: CAN YELEKLERİYLE BEKLEMEDEYİZ

Filodaki Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Muhammed Salih ise sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, filoya 80 kilometre (50 mil) uzaklıkta bir İsrail Donanması gemisi tespit edildiğini açıkladı. Salih, “Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi bekliyorduk. Büyük olasılıkla bu gece gerçekleşecek. Yüksek alarmdayız. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU NEDİR?

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze’ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi malzemeler olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu filo, bugüne kadar Gazze’ye toplu şekilde çıkan en büyük insani yardım filosu olma özelliğini taşıyor.

Arapça’da “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamına gelen Sumud, 1967 Altı Gün Savaşı’nın ardından Filistin halkı arasında direniş ve baskıya karşı duruşu simgeleyen bir kavram haline geldi. Filistinlilerin topraklarında kalma iradesi, kimliklerini ve kültürlerini koruma mücadelesi ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemlerini anlatmak için kullanılan bu kavram, Filistin’de genellikle zeytin ağacı ve hamile köylü kadın figürüyle sembolize ediliyor.