Gebze'de çöken binanın alt katındaki eczanenin sahibi konuştu

Sabah saat 07.00 sularında, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde yer alan ve altında bir eczane bulunan 6 katlı yapı, henüz tespit edilemeyen bir nedenle çöktü. Olayın hemen ardından, enkaz altında kaldığı düşünülen Levent Bilir, eşi Emine ve çocukları Nisa, Dilara ile Muhammed Emir'i kurtarmak için yoğun çalışmalar başlatıldı.

ÇÖKEN BİNADA 3 AİLE YAŞIYORDU

Binanın alt katındaki eczanenin sahibi olan Uğur Aydın, yaşanan felaket sonrası gazetecilere bilgi verdi. Binanın durumuyla ilgili konuşan Aydın, "Binanın üstü 2 katlı, kimse yoktu. Binanın altında da kimse yoktu. Orta katında Levent arkadaşımız ve ailesi vardı. Üst katta Aysel abla vardı, onlar da köydeymiş. Binada normalde 3 daire var ama her daire dubleks şeklinde. 3 aile yaşıyor, 2 aile şehir dışındaymış galiba. Onlara da ben haber verdim" dedi.

"KOLONLARIN HİÇBİRİNDE SIKINTI YOKTU"

Söz konusu binada 10 senedir eczane dükkanı işlettiklerini dile getiren Aydın, binanın yapım tarihiyle ilgili olarak, "Büyük ihtimalle bina, biz gelmeden 2-3 sene önce yapıldı" tahmininde bulundu. Çökmenin ardından kendisinin de inceleme yaptığını belirten Aydın, şu dikkat çekici ifadeleri kullandı: "Binanın içinde herhangi bir çatlaklık yok. Ben kontrol ettim. Görüntüde sanki kolon devrilmiş gibi duruyor ama kolon değil, sadece alüminyumlar bel vermiş. Işık tuttum içine, kolonun herhangi bir yerinde çatlaklık yok. Arka tarafa girdim, herhangi bir çatlaklık yok. Bodruma girdim, oradaki kolonlara baktım çatlaklık yok. Sadece bir perde beton vardı, bodrum katında. Kolonların hiçbirinde sıkıntı yoktu."