"Geleceğe Miras" projesi 1 yaşında

Antalya Side Antik Kenti'nde "Geleceğe Miras Projesi 1. Yıl Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kazılarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Kültürel miras sadece geçmişten gelen bir hazine değil, geleceğimize bıraktığımız en kıymetli emanettir. Türkiye’nin dört bir yanında yer alan toplam 224 kazı alanını 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamına aldık. Bu projeyle, son 60 yılda yapılan çalışmalara eşdeğer bir ilerlemeyi 4 yıl içinde gerçekleştirmek amacıyla lojistik ve finansman desteği sağlamaktayız. Hızlı kazmıyoruz, yoğun kazıyoruz." dedi.

Geleceğe Miras Projesi kapsamında ödeneğin artması ile 4 mevsim kazı yapılması sağlandı.

Bakan Ersoy, "Bu projeler öncesinde kazı çalışmaları 45 ya da 60 günlük sürelerde yapılıyordu. Şimdi hocalarımız ellerindeki yeterli ödeneklerle yıl boyu çalışmalarını sürdürebiliyor, mevsim koşullarının izin verdiği sürece kazı, restorasyon yapıyor." dedi.

Geleceğe Miras projesinde 2 binin üzerinde uzman, 3 binin üzerinde çalışanla ilk 9 aylık sürede 4 binin üzerinde arkeolojik buluntu bilim dünyasına kazandırıldı.

Mehmet Nuri Ersoy, "Side antik kentinde oldukça kapsamlı çalışmalara imza atıldı. Bu çalışmaların görenleri kendine hayran bırakan sonucu ise Athena Tapınağı... Binlerce yıldan sonra yeniden ayağa kaldırılmış durumda. Efes Antik Kenti ‘Türk arkeolojisinin başladığı nokta’ olarak adlandırılabilir... Geleceğe Miras Projesi Anadolu’nun tamamında uygulanıyor. Önemli uygulama alanlarımızdan bir tanesi de Ani Harabeleri." dedi.

Sadece toprağın değil suyun altındaki miras da geleceğe kazandırılıyor.