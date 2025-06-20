Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: 81 personel alınacak
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bilişim teknolojileri alanında görev yapacak 81 sözleşmeli personel alımı için harekete geçti. Alım, yazılımcıdan yapay zeka uzmanına kadar farklı pozisyonları kapsıyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), teknolojik altyapısını güçlendirmek amacıyla 81 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlgili ilana ilişkin detaylar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yapılacak alımlar kapsamında, kurumun dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayacak bilişim uzmanları görev alacak.
Alım yapılacak pozisyonlar şu şekilde sıralandı: Yazılımcı, Uzman Yazılımcı, Kıdemli Uzman Yazılımcı, Lider Uzman Yazılımcı, Bilişim Sistemi Uzmanı, Siber Güvenlik Uzmanı, Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, Ağ Yönetim Uzmanı, DevOps Uzmanı, Kıdemli DevOps Uzmanı, Linux Sunucu Uzmanı, Uzman Veri Tabanı Yöneticisi, Büyük Veri Uzmanı, Kıdemli Büyük Veri Uzmanı, Yapay Zeka Uzmanı.
Tüm pozisyonlara sözlü sınav yöntemiyle alım yapılacak.
BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA ALINACAK
Adaylar başvurularını 23 Haziran Pazartesi günü itibarıyla e-Devlet üzerinden “Gelir İdaresi Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya “Kariyer Kapısı” adreslerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru süreci 4 Temmuz Cuma saat 17.30’da sona erecek.
Başvuru sürecinin ardından sözlü sınavlar 21 Temmuz – 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sınav yerleri, sınav tarihinden en az 10 gün önce GİB’in resmi internet sitesi www.gib.gov.tr adresinden duyurulacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı