Gelirde adalet sağlanmadan toplu sözleşme bitmez: Emekçilerden hükümete sert çağrı

Sendikalar, toplu sözleşme sürecinde gelir adaleti ve ücret dengesi sağlanmadan müzakerelerin tamamlanamayacağını açıkladı. Emekçiler, 26 Ağustos Salı günü saat 12.30’da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanarak hükümete çağrı yapacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Basın duyurusunda, Maliye Bakanlığı’nın bugüne kadarki sorumsuz tavrını terk etmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, “Maliye Bakanlığı bugüne kadar ki sorumsuz tavrını bırakıp, sorumluluğunun gereğini yapmalı ve Hakem süreci bitmeden adaleti sağlayacak adımlar atmalıdır…” ifadelerine yer verildi.

“EMEKÇİYİ YOK SAYMAYIN, HAKKIMIZI VERİN”

Sendikalar, yarın Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir araya geleceklerini duyurdu. Basın açıklamasında, “Emekçiyi Yok Saymayın, Hakkımızı Verin! diyecek Hükümete çağrıda bulunacağız.” denildi.

Eylem, 26 Ağustos 2025 Salı günü saat 12.30’da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde gerçekleşecek. 

