Tümörü yendi, pistlere döndü! Eski Formula 1 yıldızı Brezilya şampiyonu oldu

Brezilyalı motor sporları efsanesi Rubens Barrichello, memleketi Sao Paulo’da kazandığı yarışla NASCAR Brezilya serisinin 2025 sezonunu şampiyon tamamladı.

Formula 1’in unutulmaz isimlerinden Rubens Barrichello, NASCAR Brezilya serisinin altıncı yarışında Sao Paulo’daki Autodromo Velo Citta pistinde damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Bu sonuçla 180 puana ulaşan Barrichello, en yakın rakibi Thiago Camilo’nun 32 puan önünde sezon şampiyonluğunu garantiledi. Yarış sonrası duygularını dile getiren Barrichello, “Kalbim ağzımda ve çok mutluyum.” dedi.

F1 KARİYERİ VE EFSANE YILLAR

Barrichello, Ferrari’nin Michael Schumacher ile domine ettiği dönemde ikinci pilot olarak adını dünya çapında duyurdu. 2002 ve 2004 yıllarında Formula 1 Dünya Şampiyonası’nı ikinci sırada tamamlayan Brezilyalı, 2009’da Jenson Button’ın şampiyon olduğu Brawn GP’de de takım arkadaşı olmuştu. F1 kariyeri ise 2011’de Williams’taki koltuğunu Bruno Senna’ya devretmesiyle sona ermişti.

Emeklilik sonrası da sporu bırakmayan Barrichello, 2012’de IndyCar, 2017’de Le Mans 24 Saat yarışlarında piste çıktı. 2022’de Stock Car Pro Serisini kazanan deneyimli pilot, şimdi de NASCAR Brezilya’daki çaylak sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Barrichello, Interlagos’ta iki, Parana’daki Cascavel pistinde bir galibiyet alarak sezon boyunca istikrarlı performans sergiledi.

SAĞLIK SORUNLARINI DA YENDİ

Barrichello’nun bu zaferi, 2018’de boynundan iyi huylu bir tümör alındıktan yedi yıl sonra geldi. O dönemde yaşadığı sağlık sorunlarını “Evde duş alıyordum ve kafamda aniden bir ağrı hissettim. Sıfırdan 10’a kadar, baş ağrımın seviyesi sekiz veya dokuzdu.” sözleriyle anlatan Barrichello, ameliyatla sağlığına kavuştuğunu söylemişti. Brezilyalı pilot, “Onu aldırdım çünkü iyi huylu bir tümör olmasına rağmen büyüyecekti ve araçta bu tür bir rahatsızlık yaşamak istemiyordum.” ifadelerini kullanmıştı.

Barrichello’nun spora geri dönüşü yıllarca gündemde kaldı. 2014’te Caterham için yarışacağı konuşulmuş ancak anlaşma gerçekleşmemişti. 2024’te katıldığı Beyond The Grid podcastinde ise F1’e dönme arzusunu şu sözlerle dile getirmişti: “Şimdi bana gelip, ‘Aston’da takım arkadaşım olmanı istiyorum.’ derse buna hazırım!”

