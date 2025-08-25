Leman Sam'dan Yalova Belediyesi’ne tuvalet tepkisi: “Hayatımda böyle bir şey görmedim”

Sanatçı Leman Sam, Yalova’da düzenlenen konserinde karşılaştığı bir durum nedeniyle belediyeye tepki gösterdi.

KONSERDE TUVALET ŞİKÂYETİ

Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Sam, Yalova Belediyesi’ne ait tesiste tuvaletlerin bakımsızlığına dikkat çekti. Usta sanatçı, “Buraya böyle uzun etek geldim diye üzgünüm” diyerek yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi.

Sam, “Burası mutlaka belediyenin kültür merkezi herhalde. Ben hiç tavsiye etmiyorum. Umarım tuvaletiniz gelmez içeriye girmezsiniz. Hayatımda ben hiç böyle bir şey görmedim, gerçekten” ifadelerini kullandı.

SEYİRCİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Kısa süre önce tadilattan geçtiği belirtilen açık hava tiyatrosundaki bu görüntü, izleyiciler tarafından da tepkiyle karşılandı.