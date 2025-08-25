ABD’de bayrak yakanlara ağır ceza: Trump’tan hapis cezası kararnamesi

ABD Başkanı Donald Trump, bayrak yakanlara yönelik cezaları ağırlaştıran kararnameyi imzaladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
ABD’de bayrak yakanlara ağır ceza: Trump’tan hapis cezası kararnamesi
Yayınlanma:

ABD Başkanı Donald Trump, ABD bayrağını yakan kişilere 1 yıl hapis cezası öngören başkanlık kararnamesine imza attı. Oval Ofis’teki törende düzenlemeyi duyuran Trump, kararnamenin erken tahliye imkanı tanımayacağını vurguladı. “Eğer bayrak yakarsan, bir yıl hapis cezası alırsın, erken tahliye yok, hiçbir şey yok. Bir yıl hapis cezası alırsın.” ifadelerini kullanan Trump, bayrak yakmanın “ifade özgürlüğü” olarak değerlendirilmesine açıkça karşı olduğunu belirtti.

KEFALETSİZ SERBEST KALMA UYGULAMASI SONA ERİYOR

Trump, imzaladığı bir diğer başkanlık kararnamesiyle de suçluların kefalet ödemeden serbest kalabilmesine imkan tanıyan uygulamayı sona erdirdi. Birçok suçlunun bu politikadan yararlanarak herhangi bir ödeme yapmadan serbest kaldığını belirten Trump, bunun suç oranlarını artırdığını söyledi.

Trump, yeni düzenlemelerin ardından başkentte güvenliğin en üst düzeye çıktığını ifade ederek, “Yaptığımız düzenlemelerle şu anda Washington, ülkenin en güvenli yeri haline geldi.” değerlendirmesinde bulundu.

CANLI | Eyüpspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor - Alanyaspor maçı nereden izlenir?CANLI | Eyüpspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor - Alanyaspor maçı nereden izlenir?Spor
İİT’den Cidde’de ortak bildiri: “Tam işgal ve soykırım planı reddedildi”İİT’den Cidde’de ortak bildiri: “Tam işgal ve soykırım planı reddedildi”Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

donald trump
Günün Manşetleri
Gelirde adalet sağlanmadan toplu sözleşme bitmez!
İİT’den Cidde’de ortak bildiri
İller arası tayinlerde ikinci şans!
CHP’li Başarır ve Günaydın’dan adliye önünde açıklama
Ekonomik kriz üniversite tercihlerini vurdu
İBB öğrenci yurtları başvurusu başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünde konuştu
İstanbul’da okul öncesi büyük denetim
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3’üncü kez toplandı
643 milyon liralık suç şebekesi çökertildi
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor!
800 bin TL’yi bankaya yatıran servetine servet katıyor! 800 bin TL’yi bankaya yatıran servetine servet katıyor!
İstanbul’da yarın elektrikler kesilecek İstanbul’da yarın elektrikler kesilecek
25 Ağustos 2025 altın fiyatları: Gram ve çeyrek ne kadar oldu? 25 Ağustos 2025 altın fiyatları: Gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! Kavurucu sıcaklar geri dönüyor!