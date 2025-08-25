ABD’de bayrak yakanlara ağır ceza: Trump’tan hapis cezası kararnamesi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD bayrağını yakan kişilere 1 yıl hapis cezası öngören başkanlık kararnamesine imza attı. Oval Ofis’teki törende düzenlemeyi duyuran Trump, kararnamenin erken tahliye imkanı tanımayacağını vurguladı. “Eğer bayrak yakarsan, bir yıl hapis cezası alırsın, erken tahliye yok, hiçbir şey yok. Bir yıl hapis cezası alırsın.” ifadelerini kullanan Trump, bayrak yakmanın “ifade özgürlüğü” olarak değerlendirilmesine açıkça karşı olduğunu belirtti.

KEFALETSİZ SERBEST KALMA UYGULAMASI SONA ERİYOR

Trump, imzaladığı bir diğer başkanlık kararnamesiyle de suçluların kefalet ödemeden serbest kalabilmesine imkan tanıyan uygulamayı sona erdirdi. Birçok suçlunun bu politikadan yararlanarak herhangi bir ödeme yapmadan serbest kaldığını belirten Trump, bunun suç oranlarını artırdığını söyledi.

Trump, yeni düzenlemelerin ardından başkentte güvenliğin en üst düzeye çıktığını ifade ederek, “Yaptığımız düzenlemelerle şu anda Washington, ülkenin en güvenli yeri haline geldi.” değerlendirmesinde bulundu.