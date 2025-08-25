CANLI | Eyüpspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor - Alanyaspor maçı nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Eyüpspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Trendyol Süper Lig’de 3. haftanın kapanış mücadelesinde Eyüpspor, sahasında Alanyaspor’u konuk ediyor.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunus Dursun. Maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EYÜPSPOR’UN İLK 11’İ

Felipe, Calegari, Robin, Claro, Mujakic, Kerem, Svit Seslar, Yalçın, Draguş, Serdar, Mame Thiam.

İlk iki haftada puan alamayan Eyüpspor, Selçuk Şahin yönetiminde lige kötü bir başlangıç yapmıştı. Kendi sahasında Tümosan Konyaspor’a 4-1 mağlup olan Eyüpspor, ikinci haftada ise Beşiktaş deplasmanından 2-1’lik yenilgiyle dönmüştü.

ALANYASPOR’UN İLK 11’İ

Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Maestro, Hadergjonaj, Yusuf, Güven, Hwang, Sporar.

İlk hafta Fenerbahçe ile oynaması gereken karşılaşma ertelenen Alanyaspor, ligdeki ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında çıktı ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

eyüpspor maçı ne zaman eyüpspor canlı maç izle eyüpspor maçı saat kaçta alanyaspor maçı saat kaçta
