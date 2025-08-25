Yapay zekayla 45 kişi işten çıkarılmıştı: Banka kararını değiştirmek zorunda kaldı

Avustralya’nın önde gelen bankalarından Commonwealth Bank, yapay zeka uygulaması tartışma yarattı. Commonwealth Bank of Australia (CBA), geçtiğimiz ay çağrı merkezinde yapay zeka destekli sesli asistan kullanmaya başladı ve bu gerekçeyle 45 müşteri hizmetleri çalışanını işten çıkardı.

Ancak Avustralya Finans Sektörü Sendikası (FSU), bankanın açıklamasına itiraz etti. Sendikaya göre çağrı sayıları azalmıyor, aksine artıyordu. FSU temsilcileri, iş yükünü hafifletmek için fazla mesai teklif edildiğini, hatta ekip liderlerinin bile çağrı karşılamaya yönlendirildiğini belirtti.

BANKA GERİ ADIM ATTI

Tartışmaların büyümesi üzerine CBA yönetimi yeni karar aldı. İşten çıkarmaların hatalı olduğunu kabul eden banka, çalışanlardan özür diledi. Çalışanlara eski görevlerine dönme veya alternatif iş teklifleri sunuldu.

EKONOMİK VE PSİKOLOJİK BASKI

FSU ise bu gelişmeyi kazanım olarak değerlendirirken, yaşanan sürecin çalışanlar üzerinde ciddi etkiler bıraktığını vurguladı. Sendika yetkilileri, yıllardır bankada çalışan pek çok kişinin bir anda işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ve haftalarca süren belirsizlik nedeniyle ekonomik ve psikolojik baskı yaşadığını söyledi.

UZMANLARDAN UYARI

Bu olay, şirketlerin yapay zekaya geçiş sürecinde daha temkinli adımlar atması gerektiğini gösterdi. Uzmanlar, yapay zeka sistemlerinin her durumda insan emeğinin yerine geçemeyeceğini, bu nedenle kararların dikkatle alınması gerektiğini belirtiyor.

CBA örneği, teknolojik yatırımların yalnızca yazılım değil, aynı zamanda çalışanların hayatı üzerinde doğrudan sonuçlar doğurduğunu bir kez daha ortaya koydu.