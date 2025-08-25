MEB duyurdu: İller arası tayinlerde ikinci şans!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının yaz döneminde ikinci kez yapılacağını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
MEB duyurdu: İller arası tayinlerde ikinci şans!
Yayınlanma: Güncellenme:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının yaz döneminde ikinci kez yapılacağını duyurdu. 

TAKVİM VE DETAYLAR

MEB’in açıklamasına göre:

Başvurular 3-5 Eylül tarihleri arasında MEBBİS üzerinden yapılacak.
Atama işlemleri 5 Eylül’de tamamlanacak.
Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 8 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Bakanlık ayrıca, başvuruların son günü olan 5 Eylül saat 13.00’te başvuru ekranının kapanacağını duyurdu.

Bakan Tekin, alınan kararın öğretmenler için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, uygulamanın eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

CHP’li Başarır ve Günaydın’dan adliye önünde açıklama: “Yeni bir susurluk vakası ortaya çıkmıştır”CHP’li Başarır ve Günaydın’dan adliye önünde açıklama: “Yeni bir susurluk vakası ortaya çıkmıştır”Gündem
Filenin Sultanları durdurulamıyor! Dünya Şampiyonasında ikide ikiyle son 16’daFilenin Sultanları durdurulamıyor! Dünya Şampiyonasında ikide ikiyle son 16’daSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

milli eğitim bakanlığı tayin
Günün Manşetleri
Gelirde adalet sağlanmadan toplu sözleşme bitmez!
İİT’den Cidde’de ortak bildiri
İller arası tayinlerde ikinci şans!
CHP’li Başarır ve Günaydın’dan adliye önünde açıklama
Ekonomik kriz üniversite tercihlerini vurdu
İBB öğrenci yurtları başvurusu başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünde konuştu
İstanbul’da okul öncesi büyük denetim
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3’üncü kez toplandı
643 milyon liralık suç şebekesi çökertildi
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor!
800 bin TL’yi bankaya yatıran servetine servet katıyor! 800 bin TL’yi bankaya yatıran servetine servet katıyor!
İstanbul’da yarın elektrikler kesilecek İstanbul’da yarın elektrikler kesilecek
25 Ağustos 2025 altın fiyatları: Gram ve çeyrek ne kadar oldu? 25 Ağustos 2025 altın fiyatları: Gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! Kavurucu sıcaklar geri dönüyor!