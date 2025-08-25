MEB duyurdu: İller arası tayinlerde ikinci şans!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının yaz döneminde ikinci kez yapılacağını duyurdu.
TAKVİM VE DETAYLAR
MEB’in açıklamasına göre:
Başvurular 3-5 Eylül tarihleri arasında MEBBİS üzerinden yapılacak.
Atama işlemleri 5 Eylül’de tamamlanacak.
Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 8 Eylül’de gerçekleştirilecek.
Bakanlık ayrıca, başvuruların son günü olan 5 Eylül saat 13.00’te başvuru ekranının kapanacağını duyurdu.
Bakan Tekin, alınan kararın öğretmenler için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, uygulamanın eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı