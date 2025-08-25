Filenin Sultanları durdurulamıyor! Dünya Şampiyonasında ikide ikiyle son 16’da

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası E Grubu ikinci maçında Bulgaristan’ı 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milliler, şampiyona tarihinde ilk kez gruptaki ilk iki maçını set vermeden kazandı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Korat Chatchai Salonu’nda oynanan mücadelede ilk set karşılıklı sayılarla başladı ve 6-6’ya kadar eşitlik bozulmadı. Ebrar Karakurt’un servis turunda Melissa Vargas’ın sayılarıyla farkı açan milliler, 21-19 öne geçerek üstünlüğü geri aldı. Çekişmeli geçen bölümde hata yapmayan A Milli Takım, ilk seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

İKİNCİ SETTE ÜSTÜNLÜK KURULDU

İkinci setin başında 1-3 geriye düşen Türkiye, toparlanarak üstünlüğü eline aldı ve 8-5 öne geçti. Setin ortalarından itibaren oyuna ağırlığını koyan Filenin Sultanları, ikinci seti 25-19 alarak skoru 2-0 yaptı.

Üçüncü sete iyi başlayan Bulgaristan, 1-7’lik seriyle farkı açtı. Ancak milliler savunmada etkinliğini artırarak 11-11’de eşitliği yakaladı. Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Elif Şahin’in etkili bloklarıyla kontrolü eline alan Türkiye, seti 25-13, maçı ise 3-0 kazanmayı başardı.

İLK KEZ İKİDE İKİ

Bu sonuçla Türkiye, E Grubu’nda bir maç kala son 16 turunu garantiledi. Milliler, gruptaki üçüncü ve son maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Kanada ile liderlik için karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’na ilk defa ikide ikiyle başladı. 2006’dan bu yana katıldığı tüm turnuvalarda ilk iki maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan Türkiye, bu şanssızlığı 2025’te bozdu.

