Galatasaray 30 milyon euroluk anlaşmayı tamamlıyor

Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco’da forma giyen 24 yaşındaki Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo transferinde sona yaklaştı.

Gazeteci Sacha Tavolieri’nin haberine göre, Wilfried Singo’nun Galatasaray’a katılacağı ve oyuncunun kulüple kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı belirtildi. AS Monaco’nun da transfer için Galatasaray ile 30 milyon Euro civarında anlaşmayı tamamlamak üzere olduğu aktarıldı.

HEM STOPER HEM SAĞ BEK OYNAYABİLİYOR

1,90 boyundaki Singo, asıl mevkisi stoper olmasına rağmen sağ bek pozisyonunda da görev yapabiliyor. Fizik gücü, atletizmi ve çift yönlü oyunu ile dikkat çeken futbolcunun sarı-kırmızılı savunmaya ciddi güç katması bekleniyor.

KULÜP KARİYERİ VE İSTATİSTİKLER 

Futbola Fildişi Sahili’nde AS Denguélé takımında başlayan Singo, 2019’un başında Torino U19 takımına transfer oldu. Kısa sürede A takıma yükselen oyuncu, Serie A’daki performansıyla dikkat çekti. Torino formasıyla 109 maçta görev alan Singo, 7 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

2023 yazında 9,1 milyon Euro bonservis bedeliyle Monaco’ya imza atan Singo, Fransız ekibinde şu ana kadar 60 maçta sahaya çıktı ve 8 skor katkısı (gol+asist) verdi. Kulüp kariyerinde toplam 200 resmi maçta 14 gol ve 17 asist üreten genç savunmacı, Fildişi Milli Takımı’nda 23 kez forma giydi.

Singo’nun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor. 

