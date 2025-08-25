Sadettin Saran resmen aday! Fenerbahçe başkanlığı için 500 imzayı teslim etti

Fenerbahçe’de 20-21 Eylül’de yapılacak seçim öncesi Sadettin Saran, başkan adaylığı için gerekli 500 imzayı Yüksek Divan Kurulu’na teslim etti.

Fenerbahçe’de 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesinde iş insanı Sadettin Saran, başkan adaylığı için gerekli olan 500 imzayı Yüksek Divan Kurulu’na teslim ettiğini açıkladı.

Saran, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe’mizin geleceği için üstümüze düşen sorumlulukla ‘Söz Fenerbahçe’ diyerek yola çıkmıştık. Çünkü camia olarak birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyemizin desteğiyle imza prosedürümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Kongre üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın gösterdiği güven, var gücümüzle çalışmaya devam ederken bizim için ekstra bir motivasyon oluyor. Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe.”

Sadettin Saran, açıklamasında ayrıca “Söz Fenerbahçe” anlayışının camianın tüm kesimlerini kucaklayan, adil, şeffaf ve başarı odaklı bir yönetim anlayışını temsil ettiğini vurguladı.

Kampanya süreci boyunca Fenerbahçeli kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşmalarını sürdüreceğini belirten Saran, kulübü sportif ve idari anlamda zirveye taşıyacak projeler için yönetim ekibi ve profesyonellerle çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

