Üniversiteli Zeliha’nın ölümünde karar açıklandı: İşte verilen ceza

Çanakkale’de bisiklet turuna katılmak için antrenman yaparken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeliha Güneş’in davasında gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme, kamyonet sürücüsü Sezai Çekiç’i 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı ve sürücünün kazada “yoğun kusurlu” olduğuna hükmetti.

KAZA BİSİKLET ANTRENMANINDA OLDU

Kaza, 28 Nisan’da saat 19.00 sıralarında Eceabat ilçesine bağlı Kocadere köyü yakınlarında meydana geldi. Sezai Çekiç (56) yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş’in (23) kullandığı bisiklete çarptı. Ağır yaralanan Güneş, kaldırıldığı Eceabat Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Sezai Çekiç, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

MAHKEME CEZAYI AÇIKLADI

Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme, Sezai Çekiç’i önce 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak sanığın yargılama sürecindeki tavırları ve cezanın geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınarak ceza 4 yıl 2 aya indirildi.

Mahkeme ayrıca, Çekiç’in asli kusurlu olması nedeniyle sürücü belgesinin cezanın infazından sonra 1 yıl süreyle geri alınmasına karar verdi.

Mahkemenin gerekçeli kararında, bilirkişi raporları ve Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporlarına atıf yapıldı. Kazanın meydana gelmesinde sanık Sezai Çekiç’in asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Kararda, Zeliha Güneş’in kazanın oluşumunda hiçbir kusurunun bulunmadığı, suçun işlendiği zaman, yer ve failin taksire dayalı kusurunun ağırlığı dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşıldığı ve cezalandırmanın teşditen yapıldığı ifade edildi.

Duruşmaya Zeliha Güneş’in ailesi de katıldı.