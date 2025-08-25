ABD Irak'tan çekilecek mi? Pentagon'dan yanıt geldi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak’taki bazı askeri üslerden çekildiklerine dair çıkan haberlere yazılı açıklama ile yanıt verdi. Pentagon, “Şu an duyuracak yeni bir şeyimiz yok” ifadesini kullandı.

PENTAGON’DAN YAZILI AÇIKLAMA

Pentagon’un yaptığı açıklamada, “ABD, Irak’ta DEAŞ’la Mücadele Küresel Koalisyonu’nun geçişine ilişkin ABD-Irak Ortak Bildirisi uyarınca Irak’taki kuvvet duruşunu gözden geçirmeye ve uygun şekilde ayarlamaya devam ediyor.” denildi.

Açıklamada, Koalisyon’un Irak’taki askeri misyonunu Eylül 2025’e kadar sona erdirmekte kararlı olunduğu, buna karşılık Eylül 2026’ya kadar Irak’taki ABD üslerinden Suriye’deki DEAŞ’la mücadele operasyonlarının destekleneceği vurgulandı.

IRAK İLE İŞBİRLİĞİ SÜRECEK

Pentagon, söz konusu geçişin ardından ABD’nin Irak ile ikili güvenlik işbirliği ilişkisini sürdüreceğini de kaydetti.

ÜSLER TAŞINIYOR İDDİASI

Yerel kaynaklara dayandırılan haberlerde, ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esed Hava Üssü ile Victory Üssü Kompleksi’nde konuşlu güçlerini Erbil’deki ve komşu Arap ülkelerindeki askeri üslere kaydırdığı iddia edilmişti.

