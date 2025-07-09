Gergerlioğlu duyurdu: "PKK 11 Temmuz'da silah bırakacak"

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, terör örgütü PKK’nın 11 Temmuz Cuma günü Irak’ın Süleymaniye kentinde silah bırakacağını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gergerlioğlu duyurdu: "PKK 11 Temmuz'da silah bırakacak"
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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve bölge siyasetini derinden etkileyecek nitelikte bir açıklamada bulundu. Gergerlioğlu, "PKK, 11 Temmuz Cuma günü Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakacak" ifadesini kullanarak tarihi bir sürecin başlangıcına işaret etti.

Silah bırakma kararının Türkiye için önemli bir dönüm noktası olacağını vurgulayan Gergerlioğlu, “Bu, önemli ve tarihi bir gün olacak” dedi. Sürecin sadece Türkiye için değil, tüm dünya için dikkatle izlenecek bir gelişme olduğunu belirten Gergerlioğlu, “Töreni yüzlerce gazeteci, sivil toplum aktivisti takip edecek; dünyanın gözü burada olacak” açıklamasında bulundu.

Gergerlioğlu, sürecin devamında Meclis’in de önemli bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade ederek, “Sürecin yürümesi için bir önemli adım atılacak. Silah bırakma sürecinin ardından vakit kaybetmeden TBMM'de kurulması planlanan komisyonun çalışmalarına başlamasını bekliyoruz” dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Ömer Gergerlioğlu DEM Parti pkk
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