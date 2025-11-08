Gizemli kutu furyasına son! Ticaret Bakanlığı satışları durdurdu

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, e-ticaret platformlarında "gizemli kutuların" da aralarında bulunduğu, içeriği hakkında bilgi verilmeyen ürünlerin satışına son verilmesi yönünde karar aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda, son günlerde çeşitli e-ticaret platformlarında sayıları hızla artan ve içeriğine dair herhangi bir bilgilendirme yapılmaksızın satışa sunulan "gizemli kutular" konusu masaya yatırıldı.

"HAKSIZ TİCARİ UYGULAMA" TESPİTİ

Kurul tarafından yapılan incelemeler sonucunda, "gizemli kutu" tanıtımlarının, tüketicilerin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozabilecek bir nitelik taşıdığı değerlendirildi. Açıklamada, bu ürünlerin tüketicileri normal şartlar altında taraf olmayacakları bir tüketici işlemine yönlendirebileceği ifade edildi. Mesafeli satışa konu olan mal veya hizmetin içeriğine ilişkin bu belirsizlik sebebiyle, "gizemli kutu" ve benzeri satış yöntemlerinin, reklam yoluyla "haksız ticari uygulama" teşkil ettiği belirtildi.

Bu tespitler kapsamında, e-ticaret platformlarında içeriği belirsiz ürünlerden oluşan çeşitli ürün satışlarının durdurulduğu kamuoyuna duyuruldu.

Açıklamada, anılan ürünlere yönelik alınan tedbirlere ilişkin şu detaylar kaydedildi: "Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda 9 ayrı reklam veren hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi. Bu ürünlerin satışının yapıldığı e-ticaret platformlarına ilgili ürünlerin satışının engellenmesine yönelik önleyici tedbirlerin alınması doğrultusunda uyarılar gönderildi."

Bakanlık, tüketicilerin haklarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklam faaliyetleriyle etkin şekilde mücadele edilmesi ve özellikle "genç tüketicilerin bu tür uygulamalardan olumsuz etkilenmemesi" amacıyla denetim faaliyetlerine ve çalışmalara kesintisiz şekilde devam edileceğini vurguladı.