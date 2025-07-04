Ukrayna Güvenlik Servisi, Türkiye’nin en büyük 3 şehri; Ankara, İstanbul ve İzmir’de ajan faaliyetlerini artırdı. Aydınlık Gazetesi, dört gizli Ukrayna belgesine ulaştı. Gizli belgelerde Ukrayna Güvenlik Servisi SBU'nun istihbarat çalışmaları ortaya çıktı.



Belgelere göre Türkiye’de dahil olmak üzere başka ülkelerde yaşayan Ukraynalılar Kiev’in istihbarat ağına eklendi.



Mikolaiv Bölge Müdürlüğünce Mart 2024’te hazırlanan belgede karşı istihbarat biriminde görevli Binbaşı Maksim Nikolayeviç Harçuk’un Ankara, İstanbul ve İzmir’deki Ukrayna topluluklarında “ajanlık pozisyonlarını güçlendirdiği” ifade ediliyor.



g



Ukrayna Güvenlik Servisi, Harçuk’tan Türkiye’nin Ukraynalı mültecilere yaklaşımı hakkında operasyonel bilgi toplanmasını da istedi.



Türkiye’de karşı istihbarat faaliyeti de yürüten Ukraynalı Binbaşı Harçuk, yabancı istihbarat servislerinin Türkiye’deki Ukraynalıları işe alma girişimlerini takip ediyordu.



Aydınlık Gazetesi’nin kamuoyuyla paylaştığı Ukrayna gizli belgesi, Kiev’in Türkiye’yi diaspora ve istihbarat operasyonları üzerinden yakından takip ettiğini ortaya koydu.



Yazı dizisi kapsamında cumartesi günkü Aydınlık’ta Ukrayna’nın Kırım Tatarları ile onları destekleyen Türk kurumlarını hedef alan istihbarat operasyonları yer alacak.