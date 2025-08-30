Gmail’de güvenlik alarmı: Google 2,5 milyar hesaba uyarı yolladı!

Google, temmuz sonunda ve ağustos ayında gönderdiği bildirimlerde hackerların sahte e-postalar aracılığıyla kullanıcıların hesap bilgilerini ele geçirmeye çalıştığını belirtti. Özellikle “ShinyHunters” grubunun öne çıktığı ve “[email protected]” ile “[email protected]” adreslerinden fidye e-postaları gönderildiği kaydedildi.

DEV VERİ İHLALLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mayıs ayında siber güvenlik araştırmacısı Jeremiah Fowler, yaklaşık 184 milyon şifrenin açık bir veri tabanında sızdırıldığını duyurdu. Ardından Google Tehdit İstihbarat Grubu (GTIG), Salesforce sunucularından birinde yaşanan ihlalle ticari bilgilerin açığa çıktığını açıkladı.

Bu saldırının, kendini BT görevlisi gibi tanıtıp telefonla dolandırıcılık yapan “UNC6040” adlı grupla bağlantılı olduğu belirtildi. Bu hafta ise yine Salesforce müşterilerini hedef alan “UNC6395” grubunun yeni bir ihlali gündeme geldi.

SAHTE MAİLLERE KARŞI UYARI

Google, kullanıcıların en çok “Şüpheli oturum açma engellendi” başlıklı sahte e-postalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Şirket, bu tür bildirimlerin yalnızca Google’ın resmi güvenlik sayfasından kontrol edilmesi gerektiğini açıkladı.

Google, Gmail kullanıcılarının hesap güvenliğini artırmaları için şu adımları önerdi:

Şifrelerinizi düzenli aralıklarla güncelleyin.

İki aşamalı doğrulamayı (2FA) mutlaka aktif edin.

Güvenlik bildirimlerini yalnızca Google hesabınızın güvenlik sekmesinden kontrol edin.

Şüpheli e-postalardaki bağlantılara tıklamayın.

Hesap güvenliği ve şifre değişiklikleri için myaccount.google.com adresini kullanın.