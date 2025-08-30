Çanakkale Kültür Yolu Festivali başladı: "Kültürümüz dünyanın en büyüklerinden biri"

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin kısa sürede büyük bir marka haline geldiğini belirterek, programın dünya çapında benzeri olmadığını söyledi.

Çam, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye Kültür Yolu çalışması, adı festival. Festival aynı zamanda aslında bayram demek. Biz 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızla birlikte bu etkinliği kutluyoruz. Bizim kültürümüz, medeniyetimiz, tarihimiz, geçmişimiz, birikimimiz, dünyanın en büyüklerinden bir tanesi. Bunu en güzel şekilde tekrar yaşatmaya, geliştirmeye, gençliğe, yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz ve bunun öğrenilmesi, anlaşılması, geliştirilmesi noktasında da bu çabalar katkı veriyor.”

VALİ TORAMAN: "ÇANAKKALE 86 MİLYONUN ORTAK YÜREĞİ"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman da festivalin önemine değinerek, kentin 86 milyon insanın ortak yüreği olduğunu ifade etti. Toraman, “Burada yakılan özgürlük ateşi, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kesin zaferle taçlanmıştır. Festival kısa sürede önemli bir marka haline geldi. Çanakkale ayağında büyük sahiplenme ve memnuniyet olduğunu belirtmek istiyorum.” dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, festivalin kentte hem turizm hem de kültürel yaşam açısından canlılık getirdiğini vurguladı. Kaşdemir, “Çanakkale’de bu hafta çok güzel şeyler olacak. Konser, opera, tiyatro, söyleşi etkinlikleriyle tam bir festival yaşanacak. Kent halkı çok mutlu, oteller dolmaya başladı, işletmeler de memnun.” dedi.

SERGİLERLE BAŞLADI

Açılış programının ardından Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve beraberindeki heyet, Beste Gürsu’nun “Medeniyetlerin Mirası” ve Emre Sefer’in “Sır” adlı sergilerini gezdi.

Açılışa, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Bülent Şarlan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi de katıldı.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali, 7 Eylül’e kadar çeşitli etkinliklerle sanatseverlere unutulmaz bir kültür şöleni sunacak.