Göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti

Göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Engin Çekiç, Halil Kartal ve Abdülkadir Altınsöz toprak altından çıkarılarak ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen üç işçi de kurtarılamadı.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.