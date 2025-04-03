Göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan üç işçi yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti
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Göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Engin Çekiç, Halil Kartal ve Abdülkadir Altınsöz toprak altından çıkarılarak ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen üç işçi de kurtarılamadı.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

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