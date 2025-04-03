İzmir'de yaşayanlar dikkat: Elektrik kesintisi saatler sürecek, 4 Nisan İzmir elektrik kesintileri

İzmir'de 4 Nisan 2025 tarihinde çeşitli ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. işte İzmir'de yaşanacak kesintilerin ayrıntıları...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İzmir'de yaşayanlar dikkat: Elektrik kesintisi saatler sürecek, 4 Nisan İzmir elektrik kesintileri
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Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin duyurusuna göre, aşağıdaki ilçelerde belirli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak:

İzmir'de yaşayanlar dikkat: Elektrik kesintisi saatler sürecek, 4 Nisan İzmir elektrik kesintileri - Resim : 1

Bornova İlçesi:

Evka 3 Mahallesi: 10:00 - 12:00

Erzene Mahallesi: 10:00 - 12:00

Karabağlar İlçesi:

Beşyol Mahallesi: 09:00 - 14:00

Çamiçi Mahallesi: 09:00 - 14:00

Eğridere Mahallesi: 09:00 - 14:00

Karaçam Mahallesi: 09:00 - 14:00

Kayadibi Mahallesi: 09:00 - 14:00

Kurudere Mahallesi: 09:00 - 14:00

Sarnıçköy Mahallesi: 09:00 - 14:00

Yakaköy Mahallesi: 09:00 - 14:00

Çeşme İlçesi:

İzmir'de yaşayanlar dikkat: Elektrik kesintisi saatler sürecek, 4 Nisan İzmir elektrik kesintileri - Resim : 2

Ildır Mahallesi: 09:00 - 15:00

Karşıyaka İlçesi:

Sancaklı Mahallesi: 09:00 - 14:00

Yamanlar Mahallesi: 09:00 - 14:00

Menemen İlçesi:

29 Ekim Mahallesi: 09:00 - 15:00

Gaziemir İlçesi:

Atıfbey Mahallesi: 09:00 - 13:00

Buca İlçesi:

Buca Merkez: 09:00 - 16:00

Aliağa İlçesi:

Aliağa Merkez: 09:00 - 17:00

Ödemiş İlçesi:

İzmir'de yaşayanlar dikkat: Elektrik kesintisi saatler sürecek, 4 Nisan İzmir elektrik kesintileri - Resim : 3

Ödemiş Merkez: 09:00 - 17:00

Dikili İlçesi:

Dikili Merkez: 09:00 - 17:00

Torbalı İlçesi:

Torbalı Merkez: 09:00 - 17:00

Seferihisar İlçesi:

Seferihisar Merkez: 09:00 - 17:00

Menderes İlçesi:

Menderes Merkez: 09:00 - 17:00

Bayındır İlçesi:

Bayındır Merkez: 09:00 - 17:00

Bergama İlçesi:

Bergama Merkez: 09:00 - 17:00

Kınık İlçesi:

Kınık Merkez: 09:00 - 17:00

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