İzmir'de yaşayanlar dikkat: Elektrik kesintisi saatler sürecek, 4 Nisan İzmir elektrik kesintileri
İzmir'de 4 Nisan 2025 tarihinde çeşitli ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. işte İzmir'de yaşanacak kesintilerin ayrıntıları...
Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin duyurusuna göre, aşağıdaki ilçelerde belirli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak:
Bornova İlçesi:
Evka 3 Mahallesi: 10:00 - 12:00
Erzene Mahallesi: 10:00 - 12:00
Karabağlar İlçesi:
Beşyol Mahallesi: 09:00 - 14:00
Çamiçi Mahallesi: 09:00 - 14:00
Eğridere Mahallesi: 09:00 - 14:00
Karaçam Mahallesi: 09:00 - 14:00
Kayadibi Mahallesi: 09:00 - 14:00
Kurudere Mahallesi: 09:00 - 14:00
Sarnıçköy Mahallesi: 09:00 - 14:00
Yakaköy Mahallesi: 09:00 - 14:00
Çeşme İlçesi:
Ildır Mahallesi: 09:00 - 15:00
Karşıyaka İlçesi:
Sancaklı Mahallesi: 09:00 - 14:00
Yamanlar Mahallesi: 09:00 - 14:00
Menemen İlçesi:
29 Ekim Mahallesi: 09:00 - 15:00
Gaziemir İlçesi:
Atıfbey Mahallesi: 09:00 - 13:00
Buca İlçesi:
Buca Merkez: 09:00 - 16:00
Aliağa İlçesi:
Aliağa Merkez: 09:00 - 17:00
Ödemiş İlçesi:
Ödemiş Merkez: 09:00 - 17:00
Dikili İlçesi:
Dikili Merkez: 09:00 - 17:00
Torbalı İlçesi:
Torbalı Merkez: 09:00 - 17:00
Seferihisar İlçesi:
Seferihisar Merkez: 09:00 - 17:00
Menderes İlçesi:
Menderes Merkez: 09:00 - 17:00
Bayındır İlçesi:
Bayındır Merkez: 09:00 - 17:00
Bergama İlçesi:
Bergama Merkez: 09:00 - 17:00
Kınık İlçesi:
Kınık Merkez: 09:00 - 17:00