Görevden alınan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Görevden alınan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildi
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan basın açıklamasında, kararın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında alındığı bildirildi.

Açıklamada, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek soruşturması kapsamında görevden alınan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı çıkarıldı.

