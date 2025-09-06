CANLI İZLE: EuroBasket 2025’te heyecan dorukta: Almanya – Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda Almanya ile Portekiz karşı karşıya geliyor. Peki karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

AlmanyaPortekiz karşılaşması bugün saat 15.15’te başlayacak.

Dev mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Turnuvanın güçlü ekiplerinden Almanya, son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi. Karadağ, İsveç, Litvanya, Büyük Britanya ve Finlandiya karşısında farklı galibiyetler alan Almanlar, rakiplerine karşı hücum gücüyle öne çıkıyor.

Portekiz ise grupta inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Çekya ve Estonya karşısında kazanmasına rağmen Türkiye, Letonya ve Sırbistan’a mağlup oldu. Son 16 turuna kalan Portekiz, sürpriz yapmak için Almanya karşısında sahaya çıkıyor.

ÇEYREK FİNAL YOLU

Kazanan takım, EuroBasket 2025’te çeyrek finale yükselecek. Almanya – Portekiz mücadelesinin galibi, çeyrek finalde İtalya – Slovenya maçının kazananıyla eşleşecek.

basketbol almanya portekiz
