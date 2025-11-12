Görevden uzaklaştırılan Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları için istenilen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ilçe belediye başkanlığı görevlerinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık ve Resul Emrah Şahan için 30 yıldan 91 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları talep edildi.

407 ŞÜPHELİLİ İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada, 105'i tutuklu ve 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Bu iddianamede, tutuklanmasının ardından Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu şüpheli Mehmet Murat Çalık hakkında istenen cezalar da netleşti.

ŞAHAN HAKKINDA 91 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Emrah Resul Şahan hakkında 5 kez "rüşvet alma", 2 kez "irtikap", "kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası istendi.

Şahan'a yöneltilen suçlamalar arasında, "Nişantaşı Koru" isimli projenin inşaat ruhsatı karşılığında firma yetkililerinden ilçede bir noktaya park yapmalarını istediği belirtildi. Firmanın Şubat 2025'te parkı yapmak için ön protokol imzaladıktan 10 gün sonra ruhsat aldığı iddianamede yer aldı. Ayrıca, Şahan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İPA'nın başında olduğu dönemde, İBB Hanem uygulamasına usulsüz şekilde vatandaşların işlenmiş verilerinin girmesine aracılık ettiği kaydedildi. İddianamede, 2024'te Şahan'ın Şişli'de konut inşaatı ruhsatı talep eden bir firmadan, belediyenin yaklaşık 2 milyon dolara yakın ışıklandırma borcunun ödenmesi durumunda ruhsat vereceğini ifade ettiği ve mağdur inşaat firması sahibi ile ruhsat karşılığı belediyenin ışıklandırma borcunun karşılanması konusunda anlaşıldığı anlatıldı.

4 MİLYON DOLARLIK İSKAN İZNİ İDDİASI

İddianamede, şüpheli Resul Emrah Şahan'ın, iskan izni için bir inşaat firması yetkililerinden 4 milyon dolar istediği ve firma sahiplerinin örgüt üyesi Süleyman Atik'e 4 milyon doları verdiği aktarıldı.

Şüpheliler Hüseyin Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt'un yetkilisi olduğu bir firmanın Şişli'de kiraladıkları binayı hastane yapmak istedikleri, bu konuda uygunluk belgesi almak için Şişli Belediyesine başvurdukları belirtildi. İddianamede, 4 milyon dolar bağış ve 4 milyon dolar elden nakit vermeleri karşılığında ruhsatı aldıkları, nakit 4 milyon doların ise şüpheli Adem Altıntaş'a Mayıs 2024'te ofisinde verildiği anlatıldı.

İDDİANAMEDE 'İMAMOĞLU' DEĞERLENDİRMESİ

2022'de Şişli Belediyesinde imardan yetkili belediye başkan yardımcılığı yaptığı dönemde şüpheli Şahan'ın, imar konusunda talebi bulunan büyük firmalarla şüpheli Adem Altıntaş'ı görüştürerek rüşvet talep ettiği vurgulandı. İddianamede şu değerlendirmeye yer verildi: "Örgüt lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun emir ve talimatları ile hareket eden Resul Emrah Şahan'ı, 2019 yılından itibaren Şişli'de imar konusunda yetkilendirdiği, maksadının imar konusunda büyük firma ve iş insanlarından gelecek taleplerde örgüte maddi çıkar ve gayrimenkul değerinin yüksek olduğu bölgede imar konularında hakimiyet sağlamak olduğu anlaşılmıştır".

ÇALIK İÇİN 88 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Şüpheli Mehmet Murat Çalık'ın ise 7 kez "rüşvet alma" ve "suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 30 yıldan 88 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, 2014-2019 yılları arasında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı olan Çalık'ın, bölgede gerçekleştirilen büyük çaplı inşaat projelerine ilişkin inşaat sahiplerinden iskan ya da ruhsat karşılığında rüşvet talep ettiği belirtildi.