Grand Kartal Otel yangınında yaralanan 50 kişi taburcu edildi

Yaralılar, hastanelerde tedaviye alındı ve son olarak tedavisi süren Yasemin E. (51) ile Çağlar K. (42) de tedavilerini tamamlayarak taburcu edildi.

Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavi süreci tamamlanan Yasemin E. ve Çağlar K., bugün hastaneden taburcu edilerek sağlıklarına kavuştu. Bu gelişme ile birlikte, yangından yaralanan tüm 50 kişi taburcu edilmiş oldu.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.