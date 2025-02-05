Grand Kartal Otel yangınında yaralanan 50 kişi taburcu edildi

Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi ise yaralanmıştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Grand Kartal Otel yangınında yaralanan 50 kişi taburcu edildi
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 Yaralılar, hastanelerde tedaviye alındı ve son olarak tedavisi süren Yasemin E. (51) ile Çağlar K. (42) de tedavilerini tamamlayarak taburcu edildi.

Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavi süreci tamamlanan Yasemin E. ve Çağlar K., bugün hastaneden taburcu edilerek sağlıklarına kavuştu. Bu gelişme ile birlikte, yangından yaralanan tüm 50 kişi taburcu edilmiş oldu.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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