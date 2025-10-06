Güllü’nün ölüm raporu açıklandı: Kaza mı, cinayet mi?

Ünlü şarkıcı Gül Tut’un (Güllü) ölümüne ilişkin Bursa Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapor tamamlandı. Raporda, sanatçının kanında 3,53 promil alkol bulunduğu, ölümün yüksek alkol etkisi altında kazara yaşanan bir düşme sonucu gerçekleşmiş olabileceği belirtildi.

“Güllü” ismiyle tanınan ünlü şarkıcı Gül Tut’un evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesi sonrası, olayın kaza mı yoksa kasıt mı olduğu uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporu tamamlandı. Rapora ilişkin açıklama, sanatçının avukatı Rahmi Çelik tarafından yapıldı.

Avukat Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Müvekkilim Gül Tut’un trajik vefatıyla ilgili olarak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporu elimize ulaşmıştır. Raporda, merhumenin kanında 3,53 promil etanol (alkol) ve göz içi sıvısında 343 mg/dl etonol promil bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kanında, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu maddeler düşük dozda saptanmış, idrarda ise ağrı kesici tespit edilmiştir. Bu seviyenin ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceği belirtilmiştir.
İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmamış, metanol, uyuşturucu veya zehirleyici madde bulunmamıştır.

Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir.”

Olayın ardından Güllü’nün çocukları da ifade vermiş, kamuoyunda ortaya atılan iddialara tepki göstermişti. Sanatçının ölümüyle ilgili soruşturmanın, adli tıp raporunun ardından tamamlanması bekleniyor.

