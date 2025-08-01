Gümüşhane'de otelde korkutan anlar! Gece saatlerinde yangın çıktı

Gümüşhane'nin Süleymaniye Mahallesi'nde beton ve ahşap karışımı 3 katlı otelde gece 01.00 sıralarında yangın çıktı. Müşteri ve çalışanların tahliye edildiği yangında alevler yakındaki binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vali Aydın Baruş olay yerinde açıklama yaptı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Gümüşhane'de otelde korkutan anlar! Gece saatlerinde yangın çıktı
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Gümüşhane’nin Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan beton ve ahşap karışımı 3 katlı uygulama otelinde gece saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede yayıldı.

Otelde kalan müşteriler ve çalışanlar dışarı çıkarak canlarını kurtarırken, yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

VALİ BARUŞ: YANGIN ALARMLARIYLA TAHLİYE SAĞLANDI

Yangının ardından bölgeye gelen Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, olay yerinde yetkililerden bilgi aldı. Vali Baruş, yangına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İhbar üzerine Gümüşhane Belediyemize ait itfaiye ekipleri derhal olay yerine hareket ediyor ve yangına sürekli bir şekilde müdahale ediyor. Müdahale sırasında 5 odada 9 kişi misafirimiz, 3 de otel çalışanı var. Hızlı bir şekilde yangın alarmlarının da çalmasıyla tahliye ediliyor. Çok şükür yaralanma ve ölüm olayı yok.

“YANGIN CİHAZLARIN BULUNDUĞU KATTAN ÇIKTI”

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığını belirten Vali Baruş, şunları söyledi:

“Yangının otelin alt katında cihazların olduğu yerden çıktığı tahmin ediliyor. Tam nedeni ortaya çıkarılacaktır. Önemli olan kimsenin yaralanmaması. Yoğun müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Misafirlerimizi de farklı otelde misafir edeceğiz.”

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Kaynak: DHA

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