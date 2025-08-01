Madımak hükümlüsü de dahil! Erdoğan 9 mahkumu affetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, farklı suçlardan hüküm giymiş 9 kişinin kalan cezaları affedildi. Affa gerekçe olarak “sürekli hastalık hali”, “sakatlık hali” ve “kocama hali” gösterildi.

MADIMAK KATLİAMI HÜKÜMLÜSÜ DE LİSTEDE

Karara göre, Sivas Madımak katliamı hükümlüsü Adem Kozu’nun kalan cezası, “sürekli hastalık hali” gerekçesiyle kaldırıldı.

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Mehmet Tunç’un kalan cezası, “kocama hali” kapsamında kaldırıldı.

Ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve tasarlayarak adam öldürme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Ali Kapu’nun cezası, “sürekli hastalık hali” gerekçesiyle affedildi. Kapu, Mersin'de, 10 yıl önce boşandığı eşi Şenay Öz'ü, kızının gözleri önünde tabancayla vurarak öldürmüştü.

CİNAYET VE FUHUŞ SUÇLARIYLA CEZAEVİNDEYDİLER

Mustafa Şahbudak, bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunma ve kasten öldürme suçlarından müebbet hapis cezası almıştı. Cezası, “sakatlık hali” kapsamında kaldırıldı.

Mahmut Altun, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek suçlarından hüküm giymişti. Cezası “kocama hali” gerekçesiyle kaldırıldı.

Serkan Şencan, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve zincirleme şekilde fuhuşa teşvik suçlarından ceza almıştı. Cezası “sürekli hastalık ve sakatlık hali” kapsamında affedildi.

ZİNCİRLEME SUÇLAR VE TERÖR ÜYELİĞİ DE DOSYADA

Mustafa Eğmen, kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız silah bulundurma, konut dokunulmazlığını ihlal, resmi belgede sahtecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve zincirleme tehdit suçlarından hükümlüydü. Cezası “sürekli hastalık ve sakatlık hali” gerekçesiyle kaldırıldı.

Süleyman Kızılkaya, hırsızlık, başkasına ait kredi kartının izinsiz kullanılması ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından aldığı cezanın kalan kısmından “sakatlık hali” kapsamında muaf tutuldu.

Abdullah Şen, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hüküm giymişti. Cezası “sürekli hastalık hali” kapsamında kaldırıldı.