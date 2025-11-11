Gürcistan İçişleri Bakanı Geladze, Türkiye’ye ait askeri uçağın düştüğü bölgeye gitti

Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağının kaza yaptığı bölgeye ulaştı.

BAKAN GELADZE VE HEYETİ KAZA BÖLGESİNDE

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş sırasında Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağındaki personel için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze'nin uçağın düştüğü Kakheti bölgesine geldiği bildirildi. Bakan Geladze’ye bu ziyaretinde, birinci yardımcısı Roni Mesxi, Kakheti Valisi Giorgi Aladaşvili ve bakanlığın ilgili hizmet müdürlerinin eşlik ettiği kaydedildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Türkiye tarafıyla işbirliği içerisinde soruşturma faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

UÇAKTA 20 PERSONEL VARDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağına ilişkin yaptığı açıklamada, uçakta uçuş ekibi dahil 20 personelin bulunduğunu duyurdu.