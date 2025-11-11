Gürcistan İçişleri Bakanı Geladze, Türkiye’ye ait askeri uçağın düştüğü bölgeye gitti

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda Gürcistan’da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 askeri kargo uçağıyla ilgili arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, incelemelerde bulunmak üzere olay bölgesine gitti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gürcistan İçişleri Bakanı Geladze, Türkiye’ye ait askeri uçağın düştüğü bölgeye gitti
Yayınlanma:

Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağının kaza yaptığı bölgeye ulaştı.

BAKAN GELADZE VE HEYETİ KAZA BÖLGESİNDE

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş sırasında Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağındaki personel için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze'nin uçağın düştüğü Kakheti bölgesine geldiği bildirildi. Bakan Geladze’ye bu ziyaretinde, birinci yardımcısı Roni Mesxi, Kakheti Valisi Giorgi Aladaşvili ve bakanlığın ilgili hizmet müdürlerinin eşlik ettiği kaydedildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Türkiye tarafıyla işbirliği içerisinde soruşturma faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

UÇAKTA 20 PERSONEL VARDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağına ilişkin yaptığı açıklamada, uçakta uçuş ekibi dahil 20 personelin bulunduğunu duyurdu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildiEsenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildiGündem
Otizmli öğrencisini merdivenlerden itmişti: Okul müdürü tutuklandıOtizmli öğrencisini merdivenlerden itmişti: Okul müdürü tutuklandıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gürcistan kargo uçağı uçak düştü
Günün Manşetleri
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi
Türkiye’ye ait kargo uçağı Gürcistan’da düştü
CHP hakkında kapatma davası talebi
Ekrem İmamoğlu için 2352 yıla kadar hapis talebi
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Bakan Kacır, "GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi"nin açılışında konuştu
Doğu Perinçek’ten 10 Kasım mesajı
İlk günde 936 bini aşkın başvuru yapıldı
Kapalıçarşı’da milyonluk kara para operasyonu
Bahis soruşturmasında Eyüpspor başkanı dahil 4 isim tutuklandı
Çok Okunanlar
Kredi kartı sahiplerine kötü haber: BDDK’dan gece yarısı yasağı! Kredi kartı sahiplerine kötü haber: BDDK’dan gece yarısı yasağı!
Bu iller dikkat! Bu iller dikkat!
Bakanlık ifşa etti: O çay markasında yasa dışı madde kullanıldı Bakanlık ifşa etti: O çay markasında yasa dışı madde kullanıldı
Altın yeni haftaya rekorla başladı! Altın yeni haftaya rekorla başladı!
Balıkesir alarmda! Prof. Dr. Tüysüz: “Türkiye’de ilk kez görüyoruz” Balıkesir alarmda! Prof. Dr. Tüysüz: “Türkiye’de ilk kez görüyoruz”